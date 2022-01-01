شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير.. كيف أصبحت مصر من أكبر اقتصادات الدول العربية عام 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاقتصاد المصرى نجاحات كبيرة طوال السنوات الماضية، حيث جاءت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أنه دخلت مصر أزمة كوفيد-19 وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، لافتا أن المؤسسات الدولية أشادت بالسياسات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال الجائحة.

ولفت التقرير ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة، وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020 رغم وجود فيروس كورونا.