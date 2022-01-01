اخبار العالم

أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة.. اقرأ التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى"، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من التقارير الصحفية المهمة ذات المحتوى الصحفى المتنوع، تضمنت تلك التقارير متابعة لعدد من الملفات المهمة منها، متابعة لأهم الأحداث التي شهدتها الأحداث النيابية والتشريعة، وكان من بينها مدى إمكانية تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات على الموظفات، بالإضافة لاستعراض الدور الذى لعبته مبادرة حياة كريمة فى إنقاذ الصعيد بعد أعوام من التهميش والإهمال.

 

ونستعرض فيما يلى أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" على مدار الـ24 ساعة الماضية:

 

هل يطبق قانون فصل متعاطى المخدرات على الموظفات؟..عضو باللجنة التشريعية يكشف:القانون سيطبق على الجنسين ومفيش فرق بين راجل وست

فصل متعاطى المخدرات

 

 

الصعيد فى ثوبه الجديد..كيف نجحت مبادرة حياة كريمة فى إنقاذ جنوب مصر من الفقر والتهميش؟..نواب: الدولة تهتم بقرى الجنوب لتوفير كافة الخدمات

الصعيد فى ثوبه الجديد

 

 

 

فلوس ملهاش صاحب..هل نظم القانون ملكية أموال "الشخص" فور وفاته وحتى الدفن؟..المشرع اعتبر الشخص إذا مات انعدمت أهليته للتملك فيزول ملكه
فلوس ملهاش صاحب

 

مشروع قانون لتنظيم مجمع اللغة العربية.. ويهدف إلى الحفاظ على هوية الدولة وسلامة النطق بالعربية.. وثلثى أعضائه من المصريين والثلث من الأجانب

مجمع اللغة العربية

 

 

"النواب" يتصدى للتعدى على "الجيش الأبيض".. تشريعات لتحسين الخدمة والعقاب للمخطئين.. حاتم: العقوبة ستشمل الاعتداء على كافة الأطقم الطبية

الجيش الابيض

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا