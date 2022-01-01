شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى"، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من التقارير الصحفية المهمة ذات المحتوى الصحفى المتنوع، تضمنت تلك التقارير متابعة لعدد من الملفات المهمة منها، متابعة لأهم الأحداث التي شهدتها الأحداث النيابية والتشريعة، وكان من بينها مدى إمكانية تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات على الموظفات، بالإضافة لاستعراض الدور الذى لعبته مبادرة حياة كريمة فى إنقاذ الصعيد بعد أعوام من التهميش والإهمال.

ونستعرض فيما يلى أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" على مدار الـ24 ساعة الماضية:

هل يطبق قانون فصل متعاطى المخدرات على الموظفات؟..عضو باللجنة التشريعية يكشف:القانون سيطبق على الجنسين ومفيش فرق بين راجل وست

الصعيد فى ثوبه الجديد..كيف نجحت مبادرة حياة كريمة فى إنقاذ جنوب مصر من الفقر والتهميش؟..نواب: الدولة تهتم بقرى الجنوب لتوفير كافة الخدمات