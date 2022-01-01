إقبال كبير على شراء هدايا بابا نويل في شوارع الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

احتفل أهالي الواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، برأس السنة حيث تزايد الإقبال على شراء هدايا الكريسماس وبابا نويل وزينة عيد الميلاد المجيد.

وقال سليمان محمد، من أهالي مدينة الخارجة، إن أجواء الاحتفال برأس السنة هذا العام أفضل من العام الماضي حيث أجواء البهجة والفرحة ما شجع الأهالي على الخروج والاحتفال بليلة رأس السنة.

من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بجميع قطاعاتها وانتشرت دوريات المرور في الشوارع لمنع تكدس السيارات والمواطنين واتخذت كافة التدابير الأمنية لتأمين المحتفلين خاصة محيط الكنائس والشوارع المؤدية لها.

وأدى أقباط المحافظة صلوات قداس رأس السنة بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة حيث ترأس الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشيه الوادى الجديد والواحات الصلاة بكنيسة العذراء مريم بالخارجة وسط حضور كبير من الأقباط ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.