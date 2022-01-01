بالصور.. محافظ بورسعيد يحتفل مع المواطنين في "ساحة مصر" برأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

احتفل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الدقائق الأولى من العام الجديد، اليوم السبت، مع المواطنين في "ساحة مصر" المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس برأس السنة الميلادية الجديدة.

وألتقط المحافظ الصور التذكارية مع المواطنين، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة قدوم عام 2022، مؤكدا على أن تطوير الميادين العامة والمتنزهات جاءت من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة والسرور في قلوبهم، ومشيدًا بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في تأمين احتفالات المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.