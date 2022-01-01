بايدن يؤكد التزامه بدعم “ناسا” حتى 2030

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 30 دقيقة

أكد بيل نيلسون مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بتمديد عمليات محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.

وقال نيلسون إن إدارة بايدن التزمت بالعمل مع الشركاء الدوليين ومن بينهم‭‭‭ ‬‬‬روسيا لمواصلة الأبحاث التي تُجرى في هذا المختبر المداري حتى نهاية هذا العقد. وهناك تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وروسيا على متن محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من عقدين.

وقال مسؤولون أمريكيون في نوفمبر تشرين الثاني إن تجربة صاروخ مضاد للأقمار الصناعية أجرتها روسيا تسببت في نثر حطام في مدار قريب من الأرض عرض المحطة للخطر وسيمثل متاعب للأنشطة الفضائية لسنوات.

وستعمل المحطة حتى 2030 إذا أقر ذلك الشركاء الدوليون ومولها الكونجرس الأمريكي. وفي الوقت الراهن، وافق الكونجرس على تمويل المحطة حتى عام 2024.