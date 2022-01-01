إجراء جديد في سويسرا لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أجازت الهيئة الصحية السويسرية للكانتونات خفض مدة الحجر الصحي للأشخاص الذين خالطوا مصابين بكوفيد-19 من عشرة إلى سبعة أيام، في ظل الإنتشار السريع للمتحورة أوميكرون.

وتأمل الهيئة الفدرالية للصحة العامة “وقف الإنتقال الأكثر إحتمالًا للعدوى وتسطيح المنحنى الوبائي مع الحد في الوقت عينه من تداعيات الحجر الصحي على المجتمع”، وفق ما جاء في أحدث التوصيات التي عممتها على الكانتونات الثلاثين.

يشار إلى أن سويسرا، كانت قد سجلت عددًا غير مسبوق من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ فقد بلغ عدد الحالات التي سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قرابة 19 ألف حالة في الوقت الذي هيمن متحور “أوميكرون” الجديد على المشهد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة به حوالي 55% من إجمالي عدد الحالات.

وكانت السلطات السويسرية قد اتخذت عددًا من القرارات في 20 ديسمبر الجاري لمواجهة الارتفاع في أعداد الإصابات؛ حيث سمحت فقط لمن حصلوا على اللقاح أو من تعافوا من الإصابة بالفيروس بالذهاب إلى المطاعم والأماكن الثقافية والرياضية والترفيهية، وأعادت إلزامية العمل من المنزل، كما حددت التجمعات بعشرة أشخاص على أقصى تقدير.