بالصور.. سيارات لكسح وشفط مياه الأمطار من شوارع أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جرى الدفع بسيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بمختلف شوارع مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة فور سقوطها، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتعرضت مدن "منفلوط والقوصية وديروط ومركز ومدينة أسيوط" بمحافظة أسيوط لسقوط أمطار خفيفة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن قرية جرف سرحان.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى الدفع بفريق من هندسة كهرباء ديروط لإصلاح انقطاع الكهرباء عن قرية جرف سرحان؛ مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ تحسبًا لموجة الطقس السيئ وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.