بالصور.. احتفالات أهالي أسوان برأس السنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

خرج المئات من أهالي مدينة أسوان، للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بمختلف الشوارع والميادين، وخاصة ميدان المحطة وشارع كورنيش النيل.

وانتشر باعة الطرابيش وبابا نويل بالشوارع وارتدى الشباب الأقنعة وملابس بابا نويل، وسط مشاركة من أفواج الزائرين والسائحين الذين حرصوا على زيارة عروس الجنوب والمشتى العالمي، للاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة، و الاستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس الجاف.

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أسمى التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد.

كما قدم التهنئة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء، ومختلف طوائف وفئات المجتمع الأسواني.