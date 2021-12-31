بالفيديو.. توافد الأهالي على كورنيش الأقصر للاحتفال برأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

توافدت أعداد كبيرة من أهالي محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، على كورنيش النيل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية وبدء العام الجديد.

واستعدت محافظة الأقصر لهذه الليلة برفع درجة الاستعداد في كافة أجهزتها التنفيذية ورصف وتجميل الشوارع فيما جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وعلى الصعيد الأمني تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق الأثرية والسياحية وبالقرب من المنشآت الحيوية لتأمين زوار المحافظة خلال احتفالات أعياد الميلاد.

وتضمنت الإجراءات الأمنية تكثيف التواجد الأمني حول الكنائس والمناطق السياحية والأثرية وفي محيط المطار الدولي وبالقرب من الفنادق السياحية وأماكن تجمع المواطنين.