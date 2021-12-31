إيطاليا تسجل إصابات قياسية بكورونا بأكثر من 144 ألفا خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أعلنت إيطاليا تسجيل رقم قياسي للإصابات بفيروس كورونا، حيث قالت وزارة الصحة اليوم الجمعة إنه تم تسجيل أكثر من 144 ألف إصابة جديدة.

ووفقا للبيانات الرسمية، توفي 155 شخصا بسبب كوفيد-19 خلال أربع وعشرين ساعة ، وهو رقم أقل من وفيات يوم أمس الخميس.

وحتى منتصف ديسمبر، كانت معدلات الإصابة اليومية دون 30 ألفا، لكن الأعداد قفزت خلال موسم العطلات، بينما تم إجراء15ر1 مليون اختبار، في رقم أكبر من أى رقم سابق .

وقررت الحكومة تطبيق تدابير جديدة هذا الأسبوع جراء تفشي الفيروس ومتحور أوميكرون الأكثر عدوى.

واعتبارا من العاشر من يناير، لن يتم السماح بدخول الفنادق ومراكز المؤتمرات ووسائل النقل العامة المحلية والمسافات الطويلة ومصاعد التزلج والحفلات، سوى لأولئك الذين حصلوا على لقاح أو تماثلوا من الشفاء من كوفيد-19.

وخضعت إيطاليا لإغلاق تام قبل عام، على الرغم من أن الإصابات كانت أقل عما هي عليه الآن. ومع ذلك، كانت معدلات الوفيات أعلى، حيث وصلت في بعض الأيام إلى 500 حالة وفاة.