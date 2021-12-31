إخفاق جديد.. إيران تفشل في إتمام عملية إطلاق صاروخ إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي يوم الجمعة، إن إطلاق صاروخ في الفضاء يوم الخميس فشل في وضع حمولاته الثلاث في المدار بعد أن تعذر على الصاروخ الوصول إلى السرعة المطلوبة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأثارت محاولة الإطلاق، التي جاءت في الوقت الذي تجري فيه محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في النمسا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، انتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وقال المتحدث أحمد حسيني في فيلم وثائقي عن مركبة الإطلاق بث على التلفزيون الحكومي ونشر على الإنترنت “لكي تدخل الحمولة إلى المدار، يجب أن تصل إلى سرعات أعلى من 7600 (متر في الثانية)، وقد وصلنا إلى 7350”.

ولم يوضح حسيني ما إذا كانت الأجهزة قد وصلت إلى المدار، لكنه أشار إلى أن الإطلاق كان بمثابة اختبار قبل المحاولات القادمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار.

عانت إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، من عدة محاولات فاشلة لإطلاق الأقمار الصناعية في السنوات القليلة الماضية بسبب مشاكل فنية.

وقالت واشنطن إنها قلقة من تطوير إيران لمركبات إطلاق فضائية ، وقال دبلوماسي ألماني إن برلين دعت إيران إلى التوقف عن إرسال صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مضيفًا أنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي.

فيما حذرت فرنسا من إطلاق الصاروخ الذي يهدف إلى إرسال ثلاثة أجهزة بحثية إلى الفضاء ينتهك قواعد الأمم المتحدة وإنه “مؤسف أكثر” مع إحراز تقدم في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وتنفي طهران أن يكون نشاطها الفضائي غطاء لتطوير صواريخ باليستية أو أنها انتهكت قرارا للأمم المتحدة.