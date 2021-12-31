الناتو: مستعدون لمحادثات “ذات مغزى” مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعداده لبدء محادثات ذات مغزى مع روسيا تتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وغرد أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الجمعة: “تحدثت مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن حول أهمية وقف تصعيد الحشد العسكري الكبير لروسيا في أوكرانيا وما حولها”.

وأضاف: “حلف الناتو يقف موحدًا، ونحن مستعدون للحوار في مجلس الناتو وروسيا في 12 يناير/ كانون الثاني”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن “الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أبلغ وزير الخارجية الأميركي أن الحلف مستعد لإجراء مفاوضات أمنية ذات مغزى مع روسيا بشأن أوكرانيا”.

وقال برايس: “تحدث الوزير بلينكن اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ حول المشاركة المقبلة مع روسيا في مجلس “الناتو – روسيا” وحوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، ويقف الحلف على أهبة الاستعداد لإجراء حوار هادف مع روسيا، بينما يقف موحدًا لردع المزيد من العدوان ضد أوكرانيا”.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأميركية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير في اجتماع مجلس روسيا – الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.