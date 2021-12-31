كوسوفو تطرد موظفا روسيا في البعثة الأممية والسفارة الروسية ترد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

وصفت السفارة الروسية لدى صربيا قرار السلطات الكوسوفية في بريشتينا إعلان موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه، بأنه عمل استفزازي.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة: “في 31 ديسمبر، أقدمت ما تسمى سلطات كوسوفو على إعلان موظف روسي الجنسية في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK) شخصا غير مرغوب فيه، بدعوى ممارسته نشاطا لا يتفق مع صفته الدبلوماسية”.

وتابعت السفارة: “نعتبر قرار بريشتينا هذا استفزازا آخر مناهضا لروسيا والأمم المتحدة تم تنفيذه لكسب ود الرعاة الغربيين”.

وأشار البيان إلى أنه “وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1244، وهو محوري لتسوية قضية كوسوفو”، فإن تحرك سلطات بريشتينا “ليس له أي تبعات قانونية”.

وعبر البيان عن أمل الجانب الروسي بأن ترد البعثة الأممية بكل حزم وصلابة على تصرف ألبان كوسوفو، ودعا الإدارة الأممية في الإقليم لضمان سلامة موظفيها الروس بشكل كامل.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت “وزيرة خارجية” كوسوفو دونيك غيرفالا موظفا روسيا في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو شخصا غير مرغوب فيه بسبب “أنشطته الضارة التي تنتهك الأمن القومي لجمهورية كوسوفو”، دون الكشف عن اسمه.

وأضافت غيرفالا في بيان عبر “فيسبوك” أن “هياكل جمهورية كوسوفو لا تزال ملتزمة بمكافحة التأثير السلبي لروسيا وتوابعها في المنطقة، والذين يهدفون إلى تقويض إنجازات كوسوفو وشركائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

وفي أكتوبر الماضي طردت سلطات كوسوفو اثنين من الدبلوماسيين الروس من البعثة الأممية بذريعة “تهديدهما الأمن القومي والنظام الدستوري” في البلاد.