السعودية.. إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من مليون و400 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة، والقبض على مستقبليها وعددهم أربعة.

وذكرت الهيئة في موقعها على الإنترنت أن تلك الإرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وقالت الهيئة إنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.

وعبر حسابها في “تويتر” نشرت الهيئة تسجيلا مصورا يوثق تلك الطرق في التهريب ومنها إخفاء المواد داخل الإطارات المعدنية لمركبة خاصة، وكذلك إخفاء المهربات في أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المنفذ.