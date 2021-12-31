شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل إصابات قياسية بكورونا‭ ‬تخطت 232 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن في حين استعدت البلاد لاحتفالات خافتة بالعام الجديد حيث مُنعت الكثير من الاحتفالات التي تُستخدم فيها الألعاب النارية وصدرت التعليمات للسكان بوضع الكمامات.

وتزيد الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على حاجز المئتي ألف حالة لثالث يوم على التوالي.

وسُجل العدد القياسي السابق وهو 208099 حالة يوم الأربعاء.