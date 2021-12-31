شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة رحلات ألمانية تمدد بقاءها في لشبونة لإصابة طاقمها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اضطرت سفينة ألمانية للرحلات السياحية تمديد بقائها في ميناء لشبونة بعدما جاءت نتيجة أفراد طاقمها إيجابية لكوفيد.19-

وقالت شركة عايدة كروزس للرحلات البحرية السياحية إنها مددت بقاء سفينتها عايدة نوفا في الميناء حتى العام الجديد بعدما كشفت اختبارات دورية وجود إصابات إيجابية بالفيروس، مضيفة أن أولئك المصابين موجودون حاليا على البر وأنها تنسق مع السلطات المحلية.

وأوضح بيان الشركة أن المصابين أعراضهم خفيفة فقط ويتلقون الرعاية الطبية.

ووفقا للشركة، لم يتضح الموعد الذي ستتمكن فيه السفينة من مواصلة رحلتها إلى جزر الكناري، حيث تنتظر وصول أفراد الطاقم الرئيسيين، وتدرس سلسلة من الخيارات المختلفة.

وتردد أن الركاب تم السماح لهم بمغادرة السفينة دون قيود. وقالت الشركة إن جميع من تبلغ أعمارهم الثانية عشرة فأكثر بالإضافة إلى الطاقم حصلوا على اللقاح وخضعوا لاختبار المستضد واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل الإبحار.