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شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يوزع هدايا الرئيس السيسى على أطفال وشباب بمناسبة العام الجديد.. وطفل: أحلى رئيس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام حزب "مستقبل وطن" اليوم، بتوزيع "هدية الرئيس" عبد الفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات في شوارع القاهرة، بمناسبة العام الجديد.
واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بالعام الجديد، فقال طفل "وهو طيب وشكراً يا ريس"، فيما قال وجه طفل الشكر للرئيس السيسى، وقال أخر "وهو طيب.. دا أحلى رئيس في العالم"، فيما قالت فتاة موجهة حديثها للرئيس السيسى "بحبك قوى بجد"، وقالت أخرى "كل سنة وانت طيب يا ريس.. أنا بحبك أوى أوى أوى".
ووجهت والدة أحد الأطفال شكرها للرئيس السيسى على هدية العام الجديد، وقالت: "كل سنة وحضرتك يا ريس، يا رب سنة حلوة على حضرتك، ويارب يخليك لينا"، فيما قالت أخرى: "شكرا جدا يا ريس يا على الأمن والأمان وعلى كل حاجة حلوة بتعملها لينا".