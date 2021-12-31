شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال سلفيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد اليوم ، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، أن الشاب أمير عاطف ريان من محافظة سلفيت استشهد إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب مفترق حارس شمال المحافظة.

ونقلت المصادر عن مصادر طبيه، أن الشهيد أصيب بجروح حرجة أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده .