شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يعمق ممارساته القمعية وينهب الثروات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية يأتي في ظروف بالغة الدقة والصعوبة جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تعميق ممارساته القمعية والاضطهادِ ضد الشعب الفلسطيني ونهب أرضه وثرواته الطبيعية وخنق اقتصاده ومصادرة أموال ضرائبه، وتقييد حرية الشعب الفلسطيني، وممارسة أبشع سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، والإرهاب المنظم، وهو ما نرفضه.

وقال الرئيس عباس في كلمة له، اليوم لمناسبة الذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح، لقد نفد صبرنا على الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود، ولن نقبل بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".

وأضاف نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.