قبل بداية العام الجديد.. توجيه هام من عمليات البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "في الوقت الذي تبارك فية حلول العام الجديد وتتمنى أن يكون عاما مليئا بالخير والايمن والبركات، نطالب أبناء البصرة الكرام بعدم إطلاق العيارات النارية التي كانت السبب في قتل وجرح الكثير من الأطفال وتعرض أرواح الآخرين للخطر".وأضافت، "علينا الإحتفال بطريقة حضارية بعيده عن السلاح وإطلاق النار في هذة المناسبة وبقية المناسبات"

وتابعت، أن "حلول العام الجديد فرحة لجميع العراقيين وأن إطلاق الرصاص الحي يفسد هذة الفرحة ويعطي الصورة السلبية لتاريخ البصرة ويؤدي الى زعزعة الأمن وحرمان العوائل من الاحتفال بالمناسبة".

