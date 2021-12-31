شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ 5 من أعضائها لاختيارهم ضمن لجان "الأعلى للثقافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضائها الذين تم اختيارهم ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة، فى التشكيل الجديد والذى يمتد لمدة عامين.

وضمت الاختيارات من التنسيقية النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب فى لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، ومؤمن ممدوح، عضو التنسيقية، أعضاء فى لجنة الشباب بالمجلس.

كما تم اختيار الزميل زكى القاضى عضوا فى لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، بالإضافة للزميلة هدى عبد الرؤوف فى لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، متمنية خالص الأمنيات لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدوام التوفيق والسداد.