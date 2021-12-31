ردم نفق إسكندرية الزراعي.. مصدر بالنقل عن حركة السير: الحل "كوبري يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصلت الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال ردم نفق تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وتجرى حاليًا أعمال الردم بمحاذاة طريق الإسكندرية الزراعي أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب، وتستمر أعمال الردم للوصول إلى منسوب الطريق، تمهيدًا لوضع طبقة أسفلتية والعمل على زيادة عدد الحارات للطريق إلى ثلاث في الاتجاهين.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للطرق والكباري، مسار السيارات القادمة من أكتوبر والتي ترغب في السير بطريق مصر الإسكندرية الزراعي تجاه بنها وطنطا، والتي كانت تسلك النفق باتجاه الطريق الزراعي.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى أنه سيتم إنشاء كوبري دوران للخلف على الطريق الزراعي مكون من ثلاث حارات، يشبه الكباري الموجودة على طريق الإسماعيلية الصحرواي، كاشفًا أن إنشاء الكوبري لن يؤثر على حركة السير بالطريق الزراعي، حيث سيتم توسعة الطريق ليستوعب حارات صعود الكوبري وحارات النزول، ما يساهم في تسهيل الحركة المرورية.

ولفت المصدر، إلى أن الكوبري سيخدم أيضًا القادم من اتجاه المؤسسة ومتجه إلى المحور أعلى الدائري، سيتوجه إلى مطلع كوبرى الدائري للمتجه إلى المرج، ومن ثم الصعود إلى الكوبري واتخاذ مسار المحور، مشيرًا إلى أنه تم بدء العمل في الكوبري أعلى الطريق الدائري، منذ شهرين ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الشهور الأولى من العام المقبل.

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