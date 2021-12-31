انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن عن إجراءات لكشف ملابسات حادث جبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر "اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا".كما وجه الغانمي، وفق البيان، "بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي".

واوعز وزير الداخلية، الى الجهة الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية "بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365 بإقالة قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي هلال الشمري؛ على خلفية مجزرة جبلة.



وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد امني رفيع ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول الحقوقي أحمد طه أبو رغيف الى محافظة بابل للوقوف على تداعيات احداث مجزرة جبلة.

وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت في بيان فجر اليوم، ان "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل مساء أمس، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب".

