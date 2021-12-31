شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين في حادث صدام بولاية فلوريدا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة في افينتورا بولاية فلوريدا الأمريكية، إن شخصين لقيا حتفهما عندما اصطدم قطار ركاب عالي السرعة بسيارتهما، بينما كان السائق يحاول تجاوز بوابة العبور.

وذكرت الشرطة ومسؤولو قطارات برايتلاين، إن أضواء بوابة العبور كانت تومض وكانت الأجراس تدق للإشارة إلى اقتراب القطار صباح الخميس عندما حاولت السيارة العبور.

وتركت السيارة مشوهة على الجانب الآخر من الشارع بعد الحادث،فيما أوضح مسؤولون إنه لم يصب أحد في القطار.

ولفت برايتلاين في بيان: "كان هذا حدثا مأساويا وكان نتيجة مباشرة لفرد يقود سيارته حول البوابات التي كانت تومض مشيرة إلى اقتراب القطار".