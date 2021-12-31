شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع "طالبان المحلية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قُتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع عناصر من حركة طالبان المحلية في شمال غرب البلاد، حسبما أعلن الجيش الجمعة، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ انتهاء الهدنة في مطلع الشهر.



وحصل ”إطلاق نار متبادل كثيف“ خلال عملية دهم مخابئ لمسلّحين في مير علي في منطقة شمال وزيرستان، اعتُقل خلالها ”إرهابي“ بحوزته ”أسلحة وذخائر“، بحسب بيان صدر عن الجيش.

ويأتي الاشتباك بعد فشل وقف إطلاق النار الذي استمرّ شهرًا بين حركة طالبان باكستان والحكومة، بعد أن اتهمت الجماعة المتشددة السلطات الباكستانية بانتهاك شروط