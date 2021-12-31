شكرا لقرائتكم خبر عن "مهنة أستاذ الجامعة لا تنتهى بسن".. اعرف كيف انتصر القانون الجديد للجامعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مشروع قانون تنظيم الجامعات، والذي وافق عليه مجلس النواب فى المجموع، فى تعديل المادة 121، مزايا لأعضاء هيئة التدريس سواء الأستاذ والأستاذ المساعد أو المدرس.

وجاء رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، بألا تقل المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً أو مدرس متفرغ او استاذ مساعد متفرغ عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، ويمنح هذا التعديل عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

وتمثلت التعديلات في :

- يعين أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة في ذات الكلية أو المعهد على نفس الدرجة التي كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.

-اشتراط عدم احتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر.

- حق الجمع بين المكافأة والمعاش، و لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم.

- استثنى التشريع فقط تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

- أجاز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل.