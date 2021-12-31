شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: مشروع قانون العمل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح، لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسٍ مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.