أمن الجيزة يكشف حقيقة الضابط المزعوم في فيديو مشاجرة المريوطية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات فيديو مشاجرة ادعى أحد طرفيها أنه ضابط شرطة.

إدارة المتابعة رصدت فيديو متداول متضمنا قوع مشاجرة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، وادعاء أحد الأطراف بأنه ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول 4 أشخاص وطرف ثان شخصان، بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين بمحل البلاغ وتعدى الطرفين كل منهما على الآخر لفظيا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وتبين قيام أحد الأشخاص من "الطرف الأول" بانتحال صفة ضابط شرطة وتزوير "كارنيه" لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.