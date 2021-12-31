الطقس السيئ.. الطيران تكشف حالة الحركة الجوية بالمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات، انتظاما في الحركة الجوية والتي تسير بشكل طبيعى ومنتظم، فى ضوء ما تشهده البلاد من موجة طقس غير مستقرة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية التي وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران، والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية أولا بأول على مدار ٢٤ ساعة.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، الجمعة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية، لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة، لمواجهة سقوط الأمطار في مواقع العمل المختلفة، وتوافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها في المسارات المخصصة لها.