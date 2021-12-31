حصاد 2021 في الأقصر.. إحياء "طريق الكباش" ومشروعات سياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهد عام 2021 انتهاء تنفيذ عدة مشروعات خدمية وتنموية في محافظة الأقصر، ومن بيها الكورنيش العلوي والسفلي بالإضافة إلى 4 ميادين وتطوير ساحة سيدى أبو الحجاج والمرسى السياحي والسوق السياحي وحديقة الطفل بتكلفة مالية وقدرها 185 مليون جنيه.

كما جرى شراء مركبين (عبارة نهرية ) بتكلفة 16 مليون جنيه، لاستخدامهما "أتوبيس نهري" للتنزه في النيل للأهالي والسائحين.

كما شهد عام 2021 انتهاء مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، وهو أقدم طريق ديني يقوم بالربط بين مكانين مقدسين هما معبد الأقصر ومعابد الكرنك على امتداد طوله الذي يصل إلى 2700 متر ويتحوى على ما يقرب من 1096 تمثال لأبو الهول برأس كبش.

بدأ العمل بالمشروع عام 2004 ثم توقف العمل بالمشروع عقب ثورة يناير وتم استئناف العمل فى يونيو 2018 عقب صدور القرار رقم 201/2018 ونزع الملكية لمنطقة أبو عصبة بنسبة تنفيذ 100 %.

كما جرى افتتاح الطريق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حقق نجاحًا مبهرًا ليكون إضافة للافتتاحات العالمية التي جرت مؤخرًا والخاصة بقطاع الآثار المصرية، والتي أظهرت عظمة مصر وليكون المتحف المفتوح الوحيد في العالم الذي يصل طوله إلى 2700 متر.