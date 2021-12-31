محافظ القاهرة يتفقد كورنيش وسط البلد وأحياء المنطقة الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن أحياء المنطقة الشمالية وكورنيش النيل بروض الفرج يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى ورئيس هيئة النظافة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .