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الجزائر تسجّل 12 إصابة جديدة بأوميكرون

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اسماعيل عبد الحي - أعلن معهد باستور في الجزائر تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس في البلاد.

 

وأوضح المعهد في بيان له عبر حسابه على "فايسبوك" أمس الخميس: "تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا بعد أن تم تأكيدها بعد إجراء تحليل التسلسل الجيني على إختبار PCR إيجابي للمعنيين على مستوى المخبر المرجعي للمعهد".

 

وأضاف البيان أن الحالات الجديدة المسجلة هي 6 مواطنين جزائريين، وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا بالإضافة إلى مواطنين جزائريين إثنين قادمين من فرنسا، وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منها شخص واحد قادم من بريطانيا و3 أشخاص قادمين من موريتانيا.

 

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لأوميكرون في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة.

 

 

 

 

 

 

المصدر: النهار

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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