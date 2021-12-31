منظمة الصحة العالمية:المرحلة الخطيرة من فيروس كورونا تنتهي مع 2022

اسماعيل عبد الحي - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرحلة الحادة من جائحة كورونا قد تنتهي العام المقبل، لكن الفيروس لن يختفي، مشيرةً إلى أن الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا التي شبهتها بأنها «تسونامي» ستتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن المرحلة الحادة من جائحة كوفيد – 19 قد تنتهي العام المقبل، لكن فيروس كورونا لن يختفي.

وأضاف أن الوقت ما زال مبكراً لاستخلاص استنتاجات بشأن خطورة المتحور أوميكرون، وأن الأمور ستتضح أكثر عندما ينتشر بشكل أوسع في أوساط كبار السن.

وفي السياق نفسه ، قال أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: «

أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونها أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات، ذلك يمثل عبئاً هائلاً على العاملين الصحيين المنهكين وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار».

واعتبرت المنظمة الدولية أن المتحورتين دلتا وأوميكرون تهديدان متلازمان يزيدان عدد الإصابات الجديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في حالات الاستشفاء والوفيات.