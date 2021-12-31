شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى ومفقودين.. انفجار قوي يدمر مبنى سكني شمال بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمر انفجار قوي أجزاء كبيرة من مبنى سكني في بلدة ترن أوت بشمال بلجيكا اليوم الجمعة، فيما أفادت التقارير الرسمية بأنه من غير الواضح مبدئيا ما إذا كانت هناك وفيات جراء الانفجار.

وجرى نقل شخص إلى المستشفى ومازالت امرأة محاصرة في الجزء المنهار جزئيا من المبنى، فيما ذكر العمدة بول فان ميرت في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "هيت لاتست نيوس" إنه تردد أن المرأة المحاصرة بحال جيدة موضحا أنه تم التواصل معها.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، لايزال ثمانية أشخاص آخرين مفقودين مبدئيا، ولكن من غير الواضح ما إذا كانوا موجودين في الأساس في المبنى وقت الانفجار.

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن أجزاء من الطابقين بأعلى المبنى المؤلف من أربعة طوابق، قد دمرت جراء الانفجار.

كما انهارت أجزاء من الجدار الخارجي وأجزاء من الأسقف، ولم تتوفر بعد مبدئيا أي معلومات عن السبب الدقيق وراء الانفجار.