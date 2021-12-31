شكرا لقرائتكم خبر عن «فلورونا».. كابوس مزدوج جديد يجمع بين «كورونا» و«الأنفلونزا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أول حالة منه ظهرت في إسرائيل وتوقعات بانتشار المزيد

- يجمع بين أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا

- الأطباء يشددون على دور المناعة والجرعات المعززة في مواجهته

انتشرت حالة من البلبلة حول العالم بعد إعلان صحف إسرائيلية اكتشاف امرأة مصابة بـ "فلورونا"، وهو مرض مزدوج جديد يجمع بين كورونا والأنفلونزا، وتوجد شكوك حول إصابة المزيد من الحالات غير المكتشفة به حول العالم.

الحالة المصابة

ونقل موقع "فري برس جورنال" عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تأكيد الأطباء بأن الحالة المصابة، التي دخلت إلى مركز رابين الطبي للولادة، أجرت اختباري كورونا والأنفلونزا وكلاهما كان إيجابياً.

موجة عدوى

بحسب الأطباء، فإن الشابة، التي لم تحصل على لقاح كوفيد- 19، تتمتع بصحة جيدة، رغم الإصابة بـ"فلورونا".

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه: "تأتي هذه الحالة في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل موجة عدوى بالإنفلونزا، حيث عالجت المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن 1849 مريضاً بها الأسبوع الماضي، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة الإسرائيلية".

تداعيات الفيروسين

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد بدأت في دراسة هذه الحالة بأعراضها الخفيفة نسبياً، في محاولة لكشف تداعيات مزيج الفيروسين وتأثيرهما على جسم الإنسان، وفقاً للأطباء، ربما يكون العديد من الأشخاص قد أصيبوا بفيروسين وتعافوا بالفعل، أو لم يتم تشخيصهم بعد.

المرة الأولى

وأوضح "فري برس جورنال"، أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق لمثل هذا المرض منذ بداية تفشي الوباء في مارس 2020.

وأردف: "يمكن أن يتسبب فيروس الإنفلونزا بدوره في ظهور أعراض شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب وحتى الموت أحياناً".

تحذيرات خطيرة

وحذرت بيانات من مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة الإسرائيلية من انتشار هذه العدوى، خاصة بعد أن أفادت المستشفيات بعلاج 1849 مريضا يعانون من مضاعفات الإنفلونزا خلال الأسبوع الماضي.

أعراض فلورونا

أما عن أعراض "فلورونا" أو الكابوس المزدوج، فتشير البيانات إلى أنها قد تتسبب في ظهور مجموعة كاملة من الأعراض الشديدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ومضاعفات تنفسية أخرى والتهاب عضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطر الوفاة في غياب الرعاية الطبية.

وعليه، أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن يتلقى الأفراد من سن 6 أشهر تطعيم الإنفلونزا الذي يمكن إعطاؤه بأمان.

دور المناعة

وعن دور المناعة في مواجهة "فلورونا"، أوضح الموقع أنه في حالة حدوث انهيار في جهاز المناعة يمكن ظهور أعراض تنافسية حادة، والتهاب في عضلة القلب بحسب أعراض المرض، حيث ستكون أعراض فيروس الانفلونزا مصحوبة بأعراض مرض كوفيد 19، مشيراً إلى أن دخول الفيروسين إلى جسم الإنسان يعد أكبر دليل على انهيار مناعته.

الإسراع في تلقي اللقاح

ونقل الموقع عن خبراء المناعة والتغذية تأكيدهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإسراع في تلقي اللقاح لمن لم يتم تطعيمهم حتى الآن، موضحاً أن "فلورونا" الجديد ينتشر بسرعة، ونصح جميع أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه سريعاً إلى الأطباء المختصين لمتابعة حالتهم الشخصية.

وأضاف الموقع في موضوع آخر، أن وزارة الصحة لا تزال تدرس حالة المرأة المصابة، ولم تحدد بعد ما إذا كان الجمع بين الفيروسين يسبب مرضاً أكثر خطورة.

جرعات معززة

في غضون ذلك، وافقت إسرائيل على إعطاء جرعة لقاح رابعة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد- 19، لتصبح أول دولة تفعل ذلك لأنها تستعد لموجة من العدوى التي يقف ورائها متحور "أوميكرون". وأعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلي نحمان آش القرار في مؤتمر صحفي خلال ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.

إعطاء جرعة رابعة

وقال إن القرار يستند إلى بحث مبكر، وأن المسؤولين سينظرون في توسيع إعطاء جرعة رابعة لمزيد من الجمهور أثناء تقييمهم للوضع.

20 ألف مريض نشط

ويوجد في إسرائيل حالياً أكثر من 20 ألف مريض نشط، من بينهم 94 مصابين بأعراض خطيرة. وتوفي ما لا يقل عن 8243 شخصاً بسبب كوفيد- 19 منذ بداية الوباء.