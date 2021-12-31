انت الان تتابع خبر انتر ميلان يعلن اصابة ثلاثة من نجومه بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي أن "الاختبارات الطبية التي أجراها الثلاثي إدين دجيكو، أليكس كورداز، ومارتن ساتريانو جاءت جميعها إيجابية".

وأضاف أنه "تم عزل اللاعبين الثلاثة في منازلهم، وسيتبعون تنفيذ بنود البروتوكول الصحي".



ويستهل إنتر ميلان مسيرته في العام الجديد 2022 بمباراة خارج ملعبه ضد بولونيا، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من "الكالتشيو".

ويتصدر الإنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة متقدما بأربع نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان الوصيف.

