وزير الداخلية يتوجه الى قيادة شرطة بابل لعقد اجتماع امني - عاجل

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "الغانمي توجه على رأس وفد أمني الى قيادة شرطة بابل لعقد اجتماع امني للوقوف على مجريات احداث (مجزرة جبلة)".

ومن المحتمل عقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، بحسب المصدر.

