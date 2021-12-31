وزير الداخلية يتوجه الى قيادة شرطة بابل لعقد اجتماع امني - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - توجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، على رأس وفد أمني الى قيادة شرطة بابل لعقد اجتماع امني للوقوف على مجريات احداث "مجزرة جبلة".
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "الغانمي توجه على رأس وفد أمني الى قيادة شرطة بابل لعقد اجتماع امني للوقوف على مجريات احداث (مجزرة جبلة)".
ومن المحتمل عقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، بحسب المصدر.
ومن المحتمل عقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، بحسب المصدر.