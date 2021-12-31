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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “راي” في الفلبين إلى 405 قتلى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “راي”، الذي ضرب الفلبين قبل أيام عدة، إلى 405 قتلى، فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين.
وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين ريكاردو جالاد أن الوفيات معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، في حين أصيب 1147 شخصًا، مبينًا أن أكثر من 530 ألف منزل قد تضررت، ودُمر ثلثها بالكامل.
بينما تشر التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة وصلت إلى نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار أمريكي).
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