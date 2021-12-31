شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترسل 11 شاحنة إغاثية للشعب اليمني في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت 11 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدة محافظات يمنية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر 2021 م تحمل على متنها 850 سلة غذائية و3.938 حقيبة شتوية.

بالإضافة إلى 240 حقيبة إيوائية و240 خيمة تزن 129 طنًا و396 كيلوغرامًا، فيما تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.