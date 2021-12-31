شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار مع مسلحي طالبان بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بمقتل 10 أشخاص في باكستان بعد يوم من العنف الذي شهد واقعتين لتبادل إطلاق النار مع مسلحي طالبان، وانفجار قنبلة زرعت على جانب طريق واستهدفت طلابا ينتمون لحزب ديني لدى مغادرتهم مبنى الكلية عقب اجتماع.

وانفجرت القنبلة، خارج إحدى الكليات، بمدينة "كويتا" جنوب غربي باكستان، عندما كان الطلاب النشطاء، يغادرون مبنى الكلية بعد اجتماع، طبقا لما ذكره المستشار الأمني الإقليمي، ضياء لانجوف، فيما تعتبر كويتا هي عاصمة إقليم بلوشيستان، أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا.