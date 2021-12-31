شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسمح لسفينة الإنقاذ الألمانية «سي ووتش 3» بالرسو في صقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمحت السلطات الإيطالية لسفينة الإنقاذ الألمانية «سي ووتش 3» بالرسو في جزيرة صقلية بعد انتظار دام لأيام.

وحددت السلطات للسفينة التي على متنها 440 مهاجرا الرسو في ميناء مدينة بوتسالو الواقعة في جنوب الجزيرة الإيطالية بالبحر المتوسط في ليلة رأس السنة، حسبما أكدت مديرة العمليات على متن السفينة، ماتيا فايه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة،

وتوجهت السفينة، التابعة لمنظمة "سي ووتش" في برلين، نحو بوتسالو صباح اليوم.

وأنقذت سفينة "سي ووتش 3" مئات الأشخاص في العديد من عمليات الإنقاذ خلال الأيام الماضية. واستقبلت السلطات الإيطالية بالفعل بعض المهاجرين من على متنها بسبب حالتهم الصحية، وبسبب سوء الأحوال الجوية أبحرت السفينة مؤخرا قبالة ساحل صقلية.