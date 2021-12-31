شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك هيه تنال حريتها مجددا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نالت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون- هيه حريتها مجددا، بعدما قضت نحو خمسة أعوام في السجن.

وكان اسم ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونج هيه ضمن قائمة تضم قرابة 3100 من المدانين أصدرت الحكومة بحقهم عفوا خاصا الأسبوع الماضي. وكانت الرئيسة السابقة تقضي حكما بالسجن 20 عاما بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة.

وأفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية بأن السياسية المحافظة 69 عاما تلقت "شهادة العفو" منتصف الليلة الماضية بأحد مستشفيات العاصمة سول، حيث كان تم نقلها من السجن إلى هناك لتلقي العلاج من أمراض مختلفة.

وأثار الإفراج عن بارك جدلا، حيث دعا اتحاد النقابات العمالية الكوري إلى إلغاء القرار ولذلك خلال احتجاج أمام مكتب الرئيس الحالي مون جيه- إن، الأسبوع الجاري.

وبرر مون، الذي ينتمي للتيار الليبرالي الاجتماعي، الإفراج المبكر عن بارك جزئيا باعتلال صحتها. وأضاف أن العفو يهدف إلى تعزيز "الانسجام الوطني".

وتورطت بارك خلال فترة ولايتها في فضيحة فساد كبرى. وعزلتها المحكمة الدستورية من منصبها في مارس .2017 وتم القبض عليها وتوجيه الاتهام إليها في نفس الشهر.