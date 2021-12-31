هواوي تطلق هاتفها الذكي P50 Pocket القابل للطي

بكين: أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي P50 Pocket القابل للطي، وأوضحت أن الإصدار القياسي يتوفر بالأبيض والإصدار Premium بالذهبي.

ويعتمد الهاتف على مفصلة Waterdrop، ويشتمل على شاشة داخلية AMOLED قياس 9ر6 بوصة وبدقة 2790 x 1188 بيكسل وبنسبة باعية 21:9 وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وتعمل الشاشة الخارجية قياس 1.04 بوصة بدقة 340×340 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز.

وتعمل الشاشة الخارجية باعتبارها شاشة حالة أو يمكن استعمالها عند التقاط صور السيلفي بجودة فائقة بالكاميرا الرئيسية، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 10.7 ميغابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، وتضم وحدة الكاميرا الرئيسية True Chroma بدقة 40 ميغابيكسل وبفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا Ultra Spectrum بدقة 32 ميغابيكسل وبنفس فتحة العدسة، بالإضافة إلى كاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 13 ميغابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2 ومع وظيفة الماكرو.

ويضم الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 888 في إصدار 4G، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 و512 غيغابايت، مع الاعتماد على نظام التشغيل EMUI 12، الذي يستند إلى نظام غوغل أندرويد 11.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف يزن 190 غراماً،، ويعمل ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، يمكن إعادة شحنها بقوة 40 وات.

ولم تعلن هواوي أي تفاصيل عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية ولا أسعاره.