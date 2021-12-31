انت الان تتابع خبر كورونا يتفشى داخل نادي عربي ويسجل 27 اصابة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشفى الموسى التخصصي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو الفتح أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابا.

ويحل نادي النصر ضيفا على النموذجي، غدا السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

