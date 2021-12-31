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كورونا يتفشى داخل نادي عربي ويسجل 27 اصابة!

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشفى الموسى التخصصي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو الفتح أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابا.

ويحل نادي النصر ضيفا على النموذجي، غدا السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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