فض نزاع عشائري والقبض على مرتكبيه في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وللحد من النزاعات العشائرية، تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء التجوال من فض نزاع عشائري والقاء القبض على (٦) متهمين هم طرفي الشجار بالاضافة الى ضبط الاسلحة والاعتدة التي ضبطت بحوزتهم في منطقة الرحمانية (شارع الشيش)".وفي سياق متصل، "شرعت قوة من اللواء السادس من الفرقة ذاتها بتنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة (المواصلات) عُثر خلاله على اسلحة واعتدة مختلفة ".

واشار البيان الى، "أحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".