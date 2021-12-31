شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مشروع ضمن "حياة كريمة" ينتصر للمرأة.. اعرف جهود التمكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية منها، 1500 قرية ريفية فى 14 محافظة، معظمها فى وسط وجنوب صعيد مصر، تتراوح نسب الفقر بها بين 50% إلى 70%.

وعملت المبادرة فى العام الماضى، بحسب ما أعلنته وزارة التضامن على الانتهاء من إنشاء وتطوير 1000 حضانة ورفع كفاءة 72 ألف منزل خلال العام 2020 و2021، وجارى التوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى، حيث بلغ عدد المساهمات لأكثر من 20 ألف مشروع تستهدف بصفة خاصة النساء، إضافة إلى برنامج "2 كفاية" الذى يجرى التوسع فيه ضمن حياة كريمة وبدء تنفيذ برنامج موسع للتوعية فى الريف تحت عنوان "بالوعى مصر بتتغير" بتوعية 100 ألف أسرة حتى الآن .

وتعمل المبادرة على تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وزيادة وعيها بالتحديات التي تواجهها، لتتمثل في :

-تعزيز مشاركتها في سوق العمل بإنشاء 1000 حضانة طفولة مبكرة.

-الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتخطى 58% من إجمالى المستفيدين.

-تصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%.

-بلغت نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركات تمويل 42%.

-تمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين، ببرنامج تكافل وكرامة منهم 18% من السيدات المعيلات .

- زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

-زيادة إنشاء مراكز اعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر.

-تنفيذ حملة " بالوعى مصر بتتغير للأفضل" واستفادة 100 ألف أسرة .