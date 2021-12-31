شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا جابر عصفور: أحد أساتذة التنوير والتثقيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن الراحل جابر عصفور كان أحد أساتذة التنوير والتثقيف، وأثرى المكتبة المصرية والعربية بالعديد من المؤلفات في النقد والتحليل والتنوير والفكر، وكان مثالًا للمثقف الواعي المحب لوطنه.