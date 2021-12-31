قوات بحثية وخدمات سرية.. كيف استعدت الداخلية لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

إضطلعت كافة مديريات الأمن بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة واتقان، بما يحقق أمن المواطنين.