"طوارئ" في الشرقية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، واحتمالية سقوط الأمطار والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

أوضح المحافظ أنه جرى وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية قامت بمراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المحافظة وربطها بغرفة الأزمات الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة.

أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولاً إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه إستعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة تبدأ الأمطار متوسطة وتزيد شدتها بتقدم ساعات النهار.