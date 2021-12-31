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مصر.. إخلاء سبيل ابنة القرضاوي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 54 دقيقة

ابنة القرضاوي

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، نقلا عن مصدر مسؤول أنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها، عام 2017 على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لـ”جماعة إرهابية”.

وتشمل هذه القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسى، الرئيس المصري المتوفي، حيث واجهوا تهما بالمشاركة في “تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة”.

يذكر أن يوسف القرضاوي، البالغ 90 عاما، يعتبر زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، ويقيم في قطر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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